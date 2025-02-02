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المرأة
بعد أزمتها الصحيّة... فنانة لبنانيّة تنشر صورة لها من داخل حوض الإستحمام
Lebanon 24
02-02-2025
|
07:06
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نشرت الفنانة ميّ حريري صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، وهي داخل حوض الإستحمام، علّقت عليها بالقول "وقت للإسترخاء".
وكانت حريري قد مرّت بأزمة صحيّة، وعمدت إلى نشر العديد من الصور من الداخل المستشفى. (رصد لبنان 24)
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مي حريري
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