سيرين عبد النور تثير الجدل برسالة غامضة.. من قصدت؟

كتبت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور منشوراً عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام أثار جدلاً كبيراً على مواقع التواصل.



وجاء في المنشور: "في ناس بتحترم يللي بيحتقرها وبتعشق يللي بذلها، وبتعملهن مليون حساب، أما الناس المحترمة بقللوا من شأنهن، هيك بعض الناس ضايعة معهن البوصلة، بس يمهل ولا يهمل".

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