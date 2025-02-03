أيتن عامر تتعرض لوعكة صحية مفاجئة... وطليقها حاضر بالمستشفى (صورة)

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كشفت الفنانة آيتن عامر، عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" عن تعرضها لوعكة صحية ودخولها المستشفى، من دون الكشف عن تفاصيل أخرى، طالبةً من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل.ونشرت آيتن صورة ظهرت فيها وهي تعلّق المحاليل الطبية، وعلّقت عليها قائلةً: "لا تخافوا لكن احذروا"، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وتمنوا لها الصحة والعافية، بينما طالبها البعض الآخر بالرجوع عن الخطأ الذي ترتكبه بحق طليقها محمد عز العرب بمنعه من رؤية اولاده، مطالبين إياها بالتراجع عن هذا الفعل لحماية نفسها وحماية طفليها.يُذكر أن آيتن عامر تكرر تجربة الدراما الخليجية في رمضان المقبل، بعد نجاحها في مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"، والذي عُرض في رمضان الماضي.وبدأت آيتن في تصوير المسلسل المصري- الإماراتي "وش سعد" والذي يصوّر بالكامل في مدينة الإنتاج الإعلامي.ويشارك في بطولة المسلسل مصطفى أبو سريع، وعدد من الفنانين المصريين والإماراتيين، من بينهم: صلاح عبدالله، عبير صبري، إبرام سمير، علاء مرسي، دنيا المصري، عايدة رياض، أحمد صيام، محمد الصاوي، جيهان قمري، كريم الحسيني، مروة الأزلي، تامر فرج، جيهان خيري، محمد العمروسي، أحمد صالح، محمد عبدالعزيز الملا، وحصة الفلاسي، بالإضافة الى مجموعة من الوجوه الصاعدة.وتدور أحداث المسلسل حول رجل إماراتي يسافر الى القاهرة في رحلة عمل، لكنه يتعرّض لحادث غير متوقع أثناء تجوله ليلاً مع سائقة سيارة "أوبر"، التي تأخذه الى منزلها بدلاً من المستشفى خوفاً من تحمّل المسؤولية، ومن هنا تبدأ أحداث كوميدية اجتماعية تكشف ملامح الحارة المصرية والمجتمع الشعبي الأصيل.(لها)