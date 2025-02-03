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المرأة
كشفت عنه بطريقة كوميدية.. ما هو مرض إيمي سمير غانم؟
Lebanon 24
03-02-2025
|
04:08
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أعلنت الفنانة إيمي سمير غانم، عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" عن إصابتها بأزمة صحية طارئة بعد تعرضها لنزلة برد خلال تصوير مشاهدها في مسلسل "عقبال عندكوا"، المقرر عرضه ضمن أعمال الموسم الدرامي الرمضاني الجديد، والذي يبدأ مطلع شهر آذار المقبل.
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ونشرت إيمي صورة لمجموعة من الأدوية التي وصفها الطبيب لها، وعلّقت على الصورة بطرافة حيث كتبت الكلمات الأولى من أغنية "رمضان بمصر حاجة تانية" لحسين الجسمي، كما وضعت خلفية للصورة، ليتفاعل جمهور إيمي ومحبوها مع منشورها، داعين الله لها بالشفاء التام.
يُذكر أن إيمي تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل "عقبال عندكوا"، رغم مرضها، بسبب ضيق الوقت وارتباطها بالتزامات موسم دراما رمضان، وكانت الصفحة الرسمية لمنصة "Watch it" قد نشرت كواليس تصوير المسلسل، إذ أظهرت المشاهد الكوميدية التي تميز العمل. وفي تعليق لها على هذه الكواليس، قالت إيمي: "لو كواليس مسلسل "عقبال عندكوا" فيها كل الكوميديا والضحك ده، المسلسل نفسه هيبقى عامل إزاي؟".
وتدور أحداث مسلسل "عقبال عندكوا" في إطار حلقات متصلة منفصلة، تتضمن كل حلقتين حكاية مختلفة في سياق اجتماعي مليء بالكوميديا والدراما، ويظهر الثنائي إيمي سمير غانم وحسن الرداد في دور زوجين يقدّمان شخصيات متعدّدة ضمن مواقف وأحداث مثيرة.
ويشارك في بطولة المسلسل الى جانب الثنائي، عدد من الفنانين، بينهم: سليمان عيد، وعلاء مرسي، ومحمد ثروت، وعارفة عبدالرسول، وريهام الشنواني...، وهو من تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن، وإخراج علاء إسماعيل. (لها)
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