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المرأة

تعمّدت إخفاء وجهها... ياسمين صبري تثير الغموض ببوستر مسلسلها الرمضاني

Lebanon 24
03-02-2025 | 04:45
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نشرت الشركة المنتجة لمسلسل "الأميرة" الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين صبري، والمقرر أن تخوض به السباق الدرامي الرمضاني المقبل، البوستر المبدئي للمسلسل، والذي أثارت به ياسمين الغموض حيث تعمّدت إخفاء وجهها، وارتدت فستاناً باللون الأسود مع طرحة لتغطية الرأس، ومن خلفها حائط فيه شروخ، وهو ما أثار تساؤلات الجمهور حول المغزى من البوستر وهل يعبّر البوستر عن طبيعة المسلسل!
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مسلسل "الأميرة" مكوّن من 15 حلقة، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل، وبطولة: ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، نضال الشافعي، ومها نصار.

يُذكر أن ياسمين صبري عُرض لها أخيراً في دور السينما فيلم "أبو نسب" الذي جمعها بالفنان محمد إمام للمرة الثالثة في السينما، وشارك في بطولة الفيلم: ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي، علاء مرسي، حاتم صلاح، وضيفا الشرف، ماجد المصري وشيكو، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام. (لها)
 
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