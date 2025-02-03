بإطلالة جذابة.. نور الغندور تستمتع بوقتها في تركيا شاهدوا ماذا نشرت (صور)

تألقت الممثلة المصرية نور الغندور في أحدث اطلالتها، وشاركت متابعيها مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص، أظهرت من خلالها أوقات جميلة قضتها خلال زيارتها إلى تركيا.

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