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المرأة

بإطلالة جذابة.. نور الغندور تستمتع بوقتها في تركيا شاهدوا ماذا نشرت (صور)

Lebanon 24
03-02-2025 | 10:30
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تألقت الممثلة المصرية نور الغندور في أحدث اطلالتها، وشاركت متابعيها مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص، أظهرت من خلالها أوقات جميلة قضتها خلال زيارتها إلى تركيا.
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