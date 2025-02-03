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المرأة

فنانة شهيرة تنهار بالبكاء بعد 20 عامًا من الزواج.. هل انفصلت رسمياً عن زوجها؟

Lebanon 24
03-02-2025 | 16:00
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انتشر في الآونة الأخيرة خبر انفصال الفنانة داليا مصطفى عن زوجها الفنان شريف سلامة.

وعلى الرغم من تكرار السؤال عنها في العديد من المناسبات الفنية، كانت داليا تتجنب الإجابة وتكتفي بردود مختصرة. ولكنها ظهرت مؤخراً في لقاء مع الإعلامي عمرو الليثي، حيث اكتفت بالصمت وعجزت عن كبح دموعها أثناء حديثها عنه.
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فيما تَصَدّر اسم كِلا النجمين شريف سلامة وداليا مصطفى، من جديد منصات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد لقائها الإعلامي عمرو الليثي وتحدثت عن طلاقها مجدداً بعد فترة قصيرة منذ أن أكدت على أنها لن تنفصل عن زوجها.

وقد وجه عمرو الليثي سؤالاً لداليا مصطفى خلال اللقاء ليسألها عن سبب الانفصال،  فلم تُجِب على سؤاله مكتفية بالصمت وأدمعت عيناها، ليعود ويسألها مجدداً بأن السوشيال ميديا قالت إنّها انفصلت، ثم عادت وأكدت عدم انفصالها عن والد أطفالها، لترد داليا مؤكدة أنّها أعلنت عن قرارها لكنّها لم تتخذه بشكل فعلي، وأضافت: "أول ما آخد القرار هقوله، ولسه مخدتش... بس أصعب قرار هيجي هيجي، بس لسه ما أخدتهوش".

ورغم رفض داليا مصطفى الإجابة بشكل مباشر عن التساؤلات الخاصة بطلاقها من شريف سلامة، إلا أنّه اتضح من صمتها وطريقة إجابتها على تلك التساؤلات هو نيتها الإعلان عن الأمر قريباً، إذ توقع البعض أنّها ربما تكون قد انفصلت عن زوجها ولكنّهما لم يتطلقان رسمياً حتى الآن.

وخلال تواصل داليا مع متابعيها وأسئلتهم على أحد حساباتها سُئِلَت عن علاقتها بزوجها شريف سلامة، ولكن الغموض كان واضحاً على ردها، وإنها لم تعلق بشكل واضح ومباشر عن شائعة انفصالها، واختارت فقط الرد على سؤالها حول حقيقة طلبها الطلاق فقط، وهو ما جعل البعض يتكهن بأنّ قرار الانفصال جاء من شريف سلامة، وأنّها تقصد ذلك من ردها، خاصة أنها حذفت إجابتها عن سؤال آخر حول حقيقة انفصالها، واختارت الرد على سؤال آخر حول قصدها من ردها بأنه تم الانفصال بينهما، وقالت: "ادعولي دايماً ربنا يقدم لنا الخير كلن"، وهو ما جعل باب التكهنات مفتوحاً أيضاً، قبل أن تظهر مع الإعلامي عمرو الليثي وتتحدث عن فكرة الطلاق بشكل أوضح.

ويعد زواج شريف سلامة وداليا مصطفى من أشهر وأقدم حالات الزواج في الوسط الفني، حيث أعلنا زواجهما في 2004، ولكن انتشر خبر انفصالهما في 2024، بعد أكثر من 20 عاماً على زواجهما، ولا تعتبر تلك المرة الأولى التي يواجه بها الثنائي هذه الأنباء، حيث ترددت كذلك منذ العام قبل الماضي أيضاً، ووقتها حرصت داليا مصطفى على نفي الأمر بشكل قاطع خلال مداخلة تلفزيونية لها، وأكدت عدم وجود أي خلافات  مع زوجها. (نواعم) 
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