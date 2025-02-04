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المرأة

فنانة شهيرة تنجو من "فخ" رامز جلال.. هذا ما كشفته

Lebanon 24
04-02-2025 | 12:57
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كانت الفنانة مي الغيطي على وشك الوقوع ضحية لمقلب الفنان  في برنامجه الجديد المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2025، إلا أنّها نجت منه في اللحظات الأخيرة بعدما اعتذرت عن السفر إلى الرياض بالمملكة العربية ، لانشغالها بتصوير أحد أعمالها الفنية.
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ويواصل فريق عمل البرنامج استكمال قائمة الضحايا الذين سيقعون في فخ رامز جلال خلال الحلقات المقبلة، حيث يتم التحضير لفكرة البرنامج بسرية تامة منذ عدة أشهر، لضمان عنصر المفاجأة وعدم كشف تفاصيل المقلب قبل عرضه.

رغم عدم صدور إعلان رسمي، تشير بعض التقارير الإعلامية إلى أن اسم البرنامج الجديد قد يكون "رامز قصر الموت"، ومن المتوقع أن يشارك في تنفيذه فنانة لبنانية شهيرة للإيقاع بالضيوف.

 ومع ذلك، لا يزال القائمون على البرنامج متحفظين بشأن التفاصيل، ما يزيد من حالة التشويق والترقب بين الجمهور.
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