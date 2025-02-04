فنانة شهيرة تنجو من "فخ" رامز جلال.. هذا ما كشفته

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ويواصل فريق عمل البرنامج استكمال قائمة الضحايا الذين سيقعون في فخ رامز جلال خلال الحلقات المقبلة، حيث يتم التحضير لفكرة البرنامج بسرية تامة منذ عدة أشهر، لضمان عنصر المفاجأة وعدم كشف تفاصيل المقلب قبل عرضه.رغم عدم صدور إعلان رسمي، تشير بعض التقارير الإعلامية إلى أن اسم البرنامج الجديد قد يكون "رامز قصر الموت"، ومن المتوقع أن يشارك في تنفيذه فنانة لبنانية شهيرة للإيقاع بالضيوف.ومع ذلك، لا يزال القائمون على البرنامج متحفظين بشأن التفاصيل، ما يزيد من حالة التشويق والترقب بين الجمهور.