Advertisement

المرأة

تعرضت لوعكة صحية.. ممثلة شهيرة تطلب من الجمهور الدعاء لها (صورة)

Lebanon 24
04-02-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1315880-638743107680160047.jpg
Doc-P-1315880-638743107680160047.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الممثلة المصرية آيتن عامر عبر "ستوري" على حسابها الشخصي في إنستغرام عن تعرضها لوعكة صحية ودخولها المستشفى، دون الكشف عن تفاصيل إضافية، وطلبت من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل.

Advertisement
ونشرت آيتن صورة ظهرت فيها وهي تضع المحاليل الطبية، وعلّقت عليها قائلةً: “لا تخافوا لكن احذروا” وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وتمنوا لها الصحة والعافية.




Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:37 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:12 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:58 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
15:17 | 2025-02-04
12:57 | 2025-02-04
10:18 | 2025-02-04
09:25 | 2025-02-04
06:01 | 2025-02-04
03:47 | 2025-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24