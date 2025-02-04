تعرضت لوعكة صحية.. ممثلة شهيرة تطلب من الجمهور الدعاء لها (صورة)

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ونشرت آيتن صورة ظهرت فيها وهي تضع المحاليل الطبية، وعلّقت عليها قائلةً: “لا تخافوا لكن احذروا” وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وتمنوا لها الصحة والعافية.