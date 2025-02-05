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المرأة
حقائقٌ مُثيرة ومعلومات تُكشف للمرة الأولى عن "أم كلثوم".. هذا ما قاله حفيدها
Lebanon 24
05-02-2025
|
07:03
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مع حلول الذكرى الـ50 لرحيل "كوكب الشرق أم كلثوم، تتجدد الأسئلة حول اسمها الحقيقي وتاريخ ميلادها والذي يُعد من المفارقات؛ إذ ظهر لها أكثر من تاريخ ميلاد على محرك البحث "غوغل"؛ وكذلك حول زواجها السري.
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وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، أوضح الأستاذ خالد سمير حفيد أم كلثوم العديد من الأمور التي تُعد مفاجآت تُكشف لأول مرة؛ منها اسمها الحقيقي وتاريخ ميلادها، حيث قال خالد سمير: "اسمها الحقيقي ليس فاطمة وإنما أم كلثوم إبراهيم السيد البلتاجي، أما فاطمة دي والدة أم كلثوم".
كما أكمل حفيد أم كلثوم: "أما تاريخ ميلادها على غوغل ليس صحيحاً، هما بيقولوا إن تاريخ ميلادها 31 كانون الاول 1898، لأ التاريخ الصحيح هي مواليد 4 آذار 1904، لأنها أصغر من جدي بسنتين وجدي مولود 1902، وأنا والدي كان رساماً؛ ورسم صورة للسيدة أم كلثوم وكتب عليها 1904 إلى 1975 يعني الميلاد والوفاة".
كما أكد خالد سمير عدد زيجات أم كلثوم قائلاً: "السيدة أم كلثوم تزوجت مرتين فقط، الأولى من الدكتور حسن السيد الحفناوي، وتزوجت مرة ثانية ولكن أتحفظ عليها، مؤكداً أن هذه رغبة الراحلة أم كلثوم وعائلتها".
وعن حقيقة زواجها من خال الملك فاروق وشرط أم كلثوم له أن يطلبها من منزل والدها، أوضح حفيدها الأمر قائلاً: "هو فعلاً كان يريد الزواج منها، والذي أعرفه من والدي أنه حصل اعتراضات من العائلة المالكة". (سيدتي)
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