ناهد السباعي تكشف عن مواصفات فتى أحلامها

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كشفت الفنانة ناهد السباعي عن الصفات التي تتمنى أن تكون متواجدة في شريك حياتها مؤكدة على أن الزواج في النهاية هو نصيب وقدر.وأوضحت ناهد خلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي 3 صفات لفتى أحلامها قائلة: "اختياراتنا بتتغير.. بس دلوقتي عايزة شريك حياتي يكون مسؤول وأن يكون عنده أداب للخناق والخلاف وأكون فخورة بيه".كما كشفت ناهد السباعي خلال اللقاء عن خصوصية العلاقة التي جمعتها بوالدتها المنتجة ناهد فريد شوقي قائلة : "أمي كانت زي ابنتي بس بعد رحيلها اكتشفت أني كنت بعتمد عليها في كل شيء" مؤكدة على أنها كانت تستشيرها في أبسط أمورها الحياتية موضحة أنها هي من شجعتها على المشاركة في مسلسل "هبة رجل الغراب" مضيفة أنها عانت بعد رحيل والدتها. (بوابة أخبار اليوم)