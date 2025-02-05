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المرأة

بعد التمثيل والغناء.. فنانة شهيرة تعرض الأزياء بفستان "بيبي بلو" غريب (صور)

Lebanon 24
05-02-2025 | 23:00
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أضافت الفنانة مريم حسين تجربة جديدة الى رصيدها في عالم الشهرة، فبعد التمثيل والغناء شاركت للمرة الأولى كعارضة أزياء ضمن أسبوع دبي للموضة.

ومشت مريم على المنصة بفستان أنيق يحمل توقيع المصمّمة زينة زكي.
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وتألقت الفنانة المغربية بفستان أنيق بلون البيبي بلو، بتصميم الكورسيه من الأعلى من دون أكمام مع تفصيل جرء عند منطقة الصدر، لينسدل بقماس متطاير بتصميم أنيق، وجاء معه شال طويل زيّنت به رقبتها. ولفتت الأنظار بمكياجها الناعم والتفاصيل التي أضافتها على شكل وشوم على وجهها.

بدورها، عبّرت مريم عن سعادتها بهذه التجربة وكتبت عبر "إنستغرام": "يشرّفني أن أشارك للمرة الأولى كعارضة أزياء في أسبوع دبي للموضة! كممثلة، كان الصعود إلى المدرج بمثابة مغامرة جديدة وجميلة. تهانينا الكبيرة لصديقتي الموهوبة، المصمّمة زينة زكي على مجموعتها المذهلة! ممتنة لهذه التجربة المذهلة ودعم كل مَن حولي. إليكم البدايات الجديدة والاحتفال بالإبداع".





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