للمرة الأولى... مسلسل تركي بالدبلجة المصرية لهاندا آرتشيل

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نشرت المواقع الإلكترونية التركية أن مسلسل شخص آخر لهاندا آرتشيل وبوراك دينيز سيتم دبلجته للهجة المصرية لأول مرة ليتم عرضه عبر شاشة إحدى القنوات المصرية الجديدة التي ستنطلق خلال الفترة القادمة وتحمل إسم Eti Drama. يستعد جمهور هاندا آرتشيل لمفاجآة خاصة بمسلسلها الدرامي الأخير "شخص آخر " الذي قدمته قبل فترة امام بوراك دينيز وحقق نسب مشاهدة عالية وقت عرضه عبر الشاشة التركية، فماذا عن عرضه مجدداً عبر إحدى الشاشات التلفزيونية الجديدة؟نشرت المواقع الإلكترونية التركية أن مسلسل شخص آخر لهاندا آرتشيل وبوراك دينيز سيتم دبلجته للهجة المصرية لأول مرة ليتم عرضه عبر شاشة إحدى القنوات المصرية الجديدة التي ستنطلق خلال الفترة القادمة وتحمل إسم Eti Drama.

وتعتبر هي المرة الاولى التي يتم دبلجة عمل درامي تركي باللهجة المصرية حيث إعتاد تقديم الأعمال التركية مدبلجة باللهجة السورية أو اللبنانية، ومؤخراً تم دبلجتها للهجة المغربية عبر قناة الـأم بي سي.

ونشرت الصحافة التركية أنه بعد نفاذ تذاكر الفيلم التركي الجديد " إتركه للرياح " بقاعات العرض السينمائية بموسكو تم فتح قاعات إضافية للعرض ليكون عدد قاعات الفيلم 8 قاعات، ومن المنتظر أن يسافر أبطال العمل هاندا آرتشيل وباريش آردوتش لموسكو بتاريخ 29 كانون الثاني لحضور عرض الفيلم هناك وسط الجمهور بتاريخ 30 كانون الثاني.

وينتظر عرض فيلم "إتركه للرياح " عبر شاشة منصة نتفليكس العالمية بتاريخ 14 شباط تزامنًا مع عيد الحب. (نواعم)