بيانكا سينسوري والعواقب القانونيّة بعد تعرّيها... هل تنجو من المحاسبة؟

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لا تزال بيانكا سينسوري زوجة كانييه ويست تتصدّر الأخبار العالمية، وصورها تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعيّ بعد تعرّيها على السجادة الحمراء خلال حفل توزيع جوائز "غرامي" مثل النار في الهشيم.ورغم تفاخر ويست في تحقيق الشهرة لزوجته، تمّ الحديث في الأيام الأخيرة عن العواقب القانونية إزاء تصرّف بيانكا، فهل ستخضع للمحاسبة؟يبدو أنّ أحداً من حاضري حفل الـ "غرامي" لم يقدّم أيّ شكوى رسمية في شأن فستان بيانكا الشفّاف. ولهذا السبب، بحسب السلطات، لا يمكن اتخاذ أيّ إجراء في حقّها.يقول أندريا أوغونتولا، محامي ممارس في لوس أنجلوس، لموقع "بايج سيكس" (Page Six) إنّه على الرغم من مظهر سينسوري المثير، والذي قد يستدعي تدخّلاً قانونيّاً، إلّا أنّه يجب إثبات أنّ بيانكا قامت بذلك "بقصد محدّد للإساءة أو الإثارة الجنسيّة"، الأمر الذي سيكون من الصعب جدّاً إثباته، بحسب أوغونتولا.ولهذا السبب يرى المحامي أنّه "من غير المرجّح" أن تخضع بيانكا سينسوري للمحاكمة القانونية على فعلتها.