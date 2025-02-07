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المرأة
بعد كسر فقرة من ظهرها خلال ممارستها الرياضة.. هكذا بدت الفاشينيستا الشهيرة بالمشد الطبي (صور)
Lebanon 24
07-02-2025
|
02:44
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فاجأت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين متابعيها بظهورها بالمشد الطبي وباستكمال حياتها ونشاطاتها بشكل طبيعي، وذلك في اول ظهور لها بعد فترة قصيرة من تعرضها لإصابة في ظهرها خلال ممارستها للتمارين الرياضية.
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وشاركت روان متابعيها على انستغرام زيارتها الى بوتيك Kısmet By Milka التي قدمت أخيراً مجموعة "Fifteen"، احتفالاً بمسيرتها التي انطلقت قبل 15 عاماً، وبدت روان بكامل ثقتها بنفسها بملابس كاجوال مع المشد الطبي الذي يحمي ظهرها بعد تعرض إحدى فقراته للكسر، حسب توصيفها.
وتمكنت روان من خلال هذه المقاطع من طمانة محبيه على حالتها الصحية بعدما أثارت قلقهم بالحديث عن كسر في فقرات ظهرها، وبدت بصحة جيدة وقوية ونشيطة كعادتها، وهذا ما تفاعل معه الجمهور وتمنوا لها دوام الصحة والعافية.
وكانت روان قد كشفت لمتابعيها على سناب شات تفاصيل الحادث الذي تعرضت له والإصابة خطرة التي تعرصت لها في ظهرها وحرصت على مشاركة متابعيها بلحظاتها الصعبة التي بدأتها من داخل سيارة الإسعاف وصولاً الى المستشفى وتمكين ظهرها بالمشد الطبي.(لها)
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