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المرأة

بسبب قيامها بفعل فاضح.. إلقاء القبض على فنانة عربية (صور)

Lebanon 24
07-02-2025 | 04:00
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قضت محكمة أمس الخميس، بإصدار حكم غيابي بالحبس لمدة عام واحد ضد المغنية تيسير العراقية، على خلفية إدانتها بنشر محتوى مخل بالأخلاق وخادش.

وافادت الصحف المحلية أن القوات الأمنية العراقية ألقت القبض على المغنية صاحبة لقب "عصفورة بغداد" على السوشيال ميديا، وذلك استنادا لمذكرة قبض صادرة بحقها من قبل لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية.
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وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت ان المحكمة أصدرت حكمها غيابياً ضد المغنية المعروفة إعلامياً بـ "تيسير العراقية"، لعدم مثولها أمام هيئة المحكمة، على الرغم من استدعائها سلفاً للتحقيق في القضية.
 
 
 
 
 
وكان القضاء العراقي أصدر أمراً بالقبض على المغنية، في أيلول 2023، بتهمة الفعل الفاضح، في أعقاب انتشار مقطع فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثار موجة عارمة من الانتقادات، وهو ما اعتبرته السلطات يتضمن ايحاءات مبتذلة لا تتناسب مع الذوق والحياء العام.(لها)

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