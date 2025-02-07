بعد تهديده لها.. اول رد لـ اصالة على طليقها وهذا ما قالته

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اثارت الفنانة السورية اصالة نصري، موجة جدل واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ان نشرت تغريدة على حسابها عبر منصة "اكس"، اعتبرها المتابعون انها موجهة الى طليقها طارق العريان، بعد تهديده الأخير لها حذف اغنياتها عن يوتيوب.وفي التفاصيل، كتبت اصالة في تغريدتها: "الأمانة لا تتجزأ والأمين لا يغدر ولا يخون ولا يكذب ولا يستغلّ ولا يظلم والعكس صحيح"، الا انها لم تسمي طارق العريان، ليتفاعل الجمهور بشكل واسع مع التغريدة معبرين عن تضامنهم ومساندتهم لـ اصالة في ازمتها مع طليقها.وانهالت التعليقات الداعمة على تغريدة اصالة، اذ كتبت احداهن: "رح تضلي وحدة من أعظم مغنيات العرب وأعظم سوري وصاحبة أقوى الأغاني والهيتات ، اللي غنت مبقاش أنا وآسفة وسامحتك كتير ويا مجنون ويسمحولي الكل قادرة تعمل عشرات الألبومات"، كما اضافت أخرى: "ولا يهمك .. صوتك موجود وتنزلينا اجمل الالبومات.. واذا على الاغاني القديمة فاحنا منزلينها على الجوال ومش بحاجة لليوتيوب.. خليه يحذف زي ما هو عاوز.. المهم ما يستفيد بقرش واحد"، كما أضاف اخر: "الشخص الفارغ بيدور ع إفشال العالم وهو هيك لا تزعلي حالك كرمال شخص انتي صنعتيه وعملتي منه بني ادم اناني". (الجديد)