نوال الزغبي تقلق جمهورها بتغريدة حزينة (صورة)

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شاركت الفنانة نوال الزغبي متابعيها عبر حسابها الرسمي منشورا وجهت فيه رسالة ملفتة.وطلبت نوال في رسالتها من الله، أن يبعد عنها الحاقد والحاسد وكل من لا يتمنى لها الخير.وأثار منشور نوال تفاعلا واسعا بين المتابعين، الذين تساءلوا عن السبب وراء هذه الرسالة والمقصود منه.