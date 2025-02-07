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المرأة

نوال الزغبي تقلق جمهورها بتغريدة حزينة (صورة)

Lebanon 24
07-02-2025 | 10:15
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شاركت الفنانة نوال الزغبي متابعيها عبر حسابها الرسمي منشورا وجهت فيه رسالة ملفتة.
وطلبت نوال في رسالتها من الله، أن يبعد عنها الحاقد والحاسد وكل من لا يتمنى لها الخير.
وأثار منشور نوال تفاعلا واسعا بين المتابعين، الذين تساءلوا عن السبب وراء هذه الرسالة والمقصود منه.
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