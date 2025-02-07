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المرأة
هذه حقيقة حبس شقيق شيرين عبد الوهاب
Lebanon 24
07-02-2025
|
14:23
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في رسالة عبر الفيسبوك وبعد التساؤلات، نفى محمد عبدالوهاب، شقيق شيرين عبد الوهاب ، صحة الأخبار المتداولة حول حبسه أو تسبب شقيقته في دخول والدته المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية.
وكتب عبر حسابه على “فيسبوك”: “الكلام ده غير مظبوط تمامًا، دخول أمي المستشفى ملوش أي علاقة بأي حاجة.”
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وأضاف: “ست كبيرة، وبنعمل لها فحوصات وبنطمن عليها مش أكتر. أما بخصوص القضية، فقد تم حفظها في النيابة للمرة الـ12 تقريبًا، وأنا لم أُحبس ولم يُحكم عليّ بالسجن 3 سنوات، كل ده كلام غلط.”
على صعيد آخر، كسبت شيرين عبد الوهاب دعوتين قضائيتين ضد شركة “روتانا”، حيث أصدر محاميها، ياسر قنطوش، بيانًا أكد فيه أن “محكمة القاهرة الاقتصادية (الدائرة الخامسة كُلي) قضت بعدم جواز نظر الدعوى رقم 533 التي رفعتها الشركة ضد شيرين، مطالبة بتنفيذ العقد المُبرم بينهما.”
وأشار ياسر قنطوش إلى أن المحكمة قضت بعدم جواز نظر الدعوى بسبب “سبق الفصل فيها بانقضاء العقد في الدعوى رقم 601 ق.” كما حكمت المحكمة برفض الدعوى رقم 2127 لسنة 17 ق، والتي طالبت فيها “روتانا” بوقف بث الأغاني: “اللي يقابل حبيبي”، “بتمنى أنساك”، و”نحتفل”، وقضت بعدم قبولها، مع إلزام الشركة بدفع 2 مليون جنيه تعويضًا عن منع بث الأغاني. ويعد هذا الحكم نهائيًا وغير قابل للاستئناف. (ET بالعربي)
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