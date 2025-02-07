ريهانا تؤدي دور سنفورة في "Smurfs".. إليك التفاصيل

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أشعلت النجمة البربادوسية ريهانا حماس الجمهور بمشاركتها في فيلم الآنيميشن القادم "Smurfs"، حيث ستؤدي صوت الشخصية الرئيسية "سنفورة"، كما ستمتع جمهورها بأداء مجموعة من الأغاني الرئيسية في الفيلم.أصدرت شركة "بارامونت بيكتشر" الفيديو الترويجي للعمل المقرر عرضه في صيف 2025، مانحة المشاهدين لمحة خاطفة عما سيرونه في عالم السنافر الخيالي المليء بالمغامرات والأحداث المشوقة.في المقطع الدعائي، تقدم ريهانا شخصيتها "سنفورة"، قائلة: أنا ريهانا وألعب دور سنفورة في فيلم السنافر الجديد، ولا أطيق الانتظار حتى تشاهدوه جميعًا هذا الصيف.تدور أحداث الفيلم حول مهمة إنقاذ تقودها "سنفورة"، حيث يتعين عليها هي والسنافر إنقاذ "بابا سنفور"، بعد اختطافه بشكل غامض من قبل السحرة الشريرين "رازاميل" و"غارجاميل"؛ مما يؤدي إلى رحلة مثير إلى العالم البشري.تقود "سنفورة" المهمة، بينما تغامر المجموعة في المجهول لإنقاذ زعيمهم المحبوب، وتواجه العديد من التحديات على طول الطريق.يُشار إلى أن الفيلم من إنتاج جاي براون، وتي تي سميث، وروبين ريهانا فينتي، وريان هاريس، ووعد فريق الإنتاج بمغامرة موسيقية ممتعة لجميع الأعمار.ويضم فريق التمثيل الصوتي إلى جانب ريهانا مجموعة رائعة من النجوم، بما في ذلك:جيمس كوردننيك أوفرمانجيه بي كارلياكدانييل ليفيأيمي سيداريسناتاشا ليونساندرا أوهأوكتافيا سبنسرنيك كرولهانا وادينجهامأليكس وينترمايا إرسكينبيلي لوردزولو ماريدويناكيرت راسلجون جودمان