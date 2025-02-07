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المرأة

ريهانا تؤدي دور سنفورة في "Smurfs".. إليك التفاصيل

Lebanon 24
07-02-2025 | 23:00
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أشعلت النجمة البربادوسية ريهانا حماس الجمهور بمشاركتها في فيلم الآنيميشن القادم "Smurfs"، حيث ستؤدي صوت الشخصية الرئيسية "سنفورة"، كما ستمتع جمهورها بأداء مجموعة من الأغاني الرئيسية في الفيلم. 
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تفاصيل فيلم "Smurfs"

أصدرت شركة "بارامونت بيكتشر" الفيديو الترويجي للعمل المقرر عرضه في صيف 2025، مانحة المشاهدين لمحة خاطفة عما سيرونه في عالم السنافر الخيالي المليء بالمغامرات والأحداث المشوقة.

في المقطع الدعائي، تقدم ريهانا شخصيتها "سنفورة"، قائلة: أنا ريهانا وألعب دور سنفورة في فيلم السنافر الجديد، ولا أطيق الانتظار حتى تشاهدوه جميعًا هذا الصيف.

أحداث فيلم "Smurfs"

تدور أحداث الفيلم حول مهمة إنقاذ تقودها "سنفورة"، حيث يتعين عليها هي والسنافر إنقاذ "بابا سنفور"، بعد اختطافه بشكل غامض من قبل السحرة الشريرين "رازاميل" و"غارجاميل"؛ مما يؤدي إلى رحلة مثير إلى العالم البشري.

تقود "سنفورة" المهمة، بينما تغامر المجموعة في المجهول لإنقاذ زعيمهم المحبوب، وتواجه العديد من التحديات على طول الطريق.

نجوم فيلم "Smurfs"
يُشار إلى أن الفيلم من إنتاج جاي براون، وتي تي سميث، وروبين ريهانا فينتي، وريان هاريس، ووعد فريق الإنتاج بمغامرة موسيقية ممتعة لجميع الأعمار.

ويضم فريق التمثيل الصوتي إلى جانب ريهانا مجموعة رائعة من النجوم، بما في ذلك:

جيمس كوردن
نيك أوفرمان
جيه بي كارلياك
 دانييل ليفي
أيمي سيداريس
ناتاشا ليون
ساندرا أوه
أوكتافيا سبنسر
 نيك كرول
 هانا وادينجهام
 أليكس وينتر
مايا إرسكين
بيلي لورد
زولو ماريدوينا
 كيرت راسل
 جون جودمان
موعد عرض فيلم "Smurfs"
من المقرر طرح الفيلم في دور العرض في 18 تموز 2025.


بالإضافة إلى دورها في فيلم "Smurfs"، أشعلت ريهانا حماس المعجبين بمسيرتها الموسيقية، فقد شوهدت مؤخرًا في استوديو تسجيل بمدينة نيويورك؛ مما أثار شائعات حول ألبومها التاسع الذي طال انتظاره، والذي ربما يحمل عنوان R9.

 وكان المعجبون ينتظرون بفارغ الصبر موسيقى جديدة من ريهانا، التي لم تصدر ألبومًا منذ أن نال ألبومها الشهير Anti استحسان النقاد في العام 2016.
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