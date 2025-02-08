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المرأة

بالفيديو.. شاهدوا كيف بدت نيكول كيدمان في حفل توزيع جوائز اختيار النقاد

Lebanon 24
08-02-2025 | 14:00
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انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز اختيار النقاد في نسخته الـ 30، الذي أُقيم بعد تأجيله مرتين بسبب اندلاع حرائق الغابات في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

وقد استقبل الحفل العديد من نجوم السينما والتلفزيون الذين كانت من بينهم النجمة العالمية نيكول كيدمان، حيث تخلت عن فساتينها المذهلة واختارت البدلة ورابطة العنق ذات الطابع الرجالي في إطلالتها لحضور الحفل.

 وتركت شعرها الأشقر الطويل منسدلاً على شكل موجات ناعمة متفرقة في المنتصف.
 
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