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المرأة

بفستان مكشوف الكتفين وبفتحة جانبية طويلة.. شاهدوا إطلالة هيفاء وهبي من بونتا كانا (صور)

Lebanon 24
08-02-2025 | 16:00
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أحيت الفنانة هيفاء وهبي حفلًا غنائيًا في بونتا كانا، حيث تألقت بفستان أبيض طويل من تصميم المصمم اللبناني نيكولا جبران.
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هيفاء وهبي من حفلها في بونتا كانا

تميز الفستان بأكمام طويلة مكشوفة على الأكتاف وفتحة جانبية كشفت عن ساقها، مما أضاف لمسة من الجاذبية إلى إطلالتها.
أطلت هيفاء وهبي بفستان أبيض طويل
تركت هيفاء شعرها ينسدل بشكل ناعم على كتفها، وزينت إطلالتها بساعة ذهبية وخواتم لامعة، لتكتمل إطلالتها المميزة في الحفل. (في الفن)
هيفاء وهبي قدمت مجموعة من أجمل أغانيها

فستان هيفاء وهبي من تصميم نيكولا جبران

كان فستان هيفاء وهبي بأكمام طويلة وفتحة جانبية كشفت عن ساقها





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