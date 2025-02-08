بفستان مكشوف الكتفين وبفتحة جانبية طويلة.. شاهدوا إطلالة هيفاء وهبي من بونتا كانا (صور)

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أحيت الفنانة هيفاء وهبي حفلًا غنائيًا في بونتا كانا، حيث تألقت بفستان أبيض طويل من تصميم المصمم اللبناني نيكولا جبران.تميز الفستان بأكمام طويلة مكشوفة على الأكتاف وفتحة جانبية كشفت عن ساقها، مما أضاف لمسة من الجاذبية إلى إطلالتها.