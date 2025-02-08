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المرأة
بفستان مكشوف الكتفين وبفتحة جانبية طويلة.. شاهدوا إطلالة هيفاء وهبي من بونتا كانا (صور)
Lebanon 24
08-02-2025
|
16:00
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أحيت الفنانة هيفاء وهبي حفلًا غنائيًا في بونتا كانا، حيث تألقت بفستان أبيض طويل من تصميم المصمم اللبناني نيكولا جبران.
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تميز الفستان بأكمام طويلة مكشوفة على الأكتاف وفتحة جانبية كشفت عن ساقها، مما أضاف لمسة من الجاذبية إلى إطلالتها.
تركت هيفاء شعرها ينسدل بشكل ناعم على كتفها، وزينت إطلالتها بساعة ذهبية وخواتم لامعة، لتكتمل إطلالتها المميزة في الحفل. (في الفن)
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