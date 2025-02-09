"كتير بعاني".. ممثلة لبنانية تكشف عن مرضها المزمن (فيديو)

استضافت الإعلامية رابعة الزيات، الفنانة شمس الكويتية والممثلة ومقدمة البرامج رولا شامية، في حلقة مميزة من "مع رابعة" مليئة بالأجواء المرحة والتصريحات الجريئة.



وفي الحلقة، كشفت رولا شامية لأول مرة عن مرضها النفسي، وقالت إنها تعاني من "هوس السرسبة" أي متلازمة هوس النظافة (Obsessive-Compulsive Disorder, OCD) وهي حالة نفسية حيث يشعر الشخص بحاجة ملحة وغريبة إلى تنظيف أو ترتيب الأشياء بشكل مفرط، خوفًا من التلوث أو الأوساخ، ويقوم بسلوكيات متكررة (مثل الغسيل أو التنظيف) بشكل مفرط.

وأضافت: " هاي مشكلة كتير بعاني منها، وعندي ياها درجات"، مؤكدة أنها "لا تتناول أدوية له".