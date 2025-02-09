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المرأة

ريهام عبد الغفور في أزمة جديدة قبل رمضان

Lebanon 24
09-02-2025 | 10:15
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واجهت الفنانة ريهام عبد الغفور أزمة جديدة في مسلسلها "ظلم المصطبة" قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الرمضاني.

فبعد اعتذار السيناريست محمد رجاء عن عدم استكمال كتابة باقي حلقات العمل، فوجئ القائمون على المسلسل بتقديم المخرج هاني خليفة اعتذاره عن عدم استكمال تصوير باقي المسلسل، ليضع الجميع في ورطة تهدد بشكل كبير تواجد المسلسل في السباق الدرامي الرمضاني.
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وكشف مصدر من داخل الشركة المنتجة للمسلسل أن الأسباب التي دعت المخرج هاني خليفة للاعتذار عن عدم استكمال إخراج المسلسل، اختلاف في وجهات النظر بينه وبين صناع العمل حيث لم تلب الشركة بعض الطلبات التي أرادها، ما جعله لا ينجز النسبة المتفق عليها في جدول التصوير المعلن، الأمر الذي دفعه لأن يعلن اعتذاره عن التصوير لضيق الوقت المتبقي وعدم استجابة الشركة لطلباته. (لها)
 
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