11
o
بيروت
11
o
طرابلس
9
o
صور
12
o
جبيل
12
o
صيدا
12
o
جونية
7
o
النبطية
5
o
زحلة
6
o
بعلبك
-3
o
بشري
7
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
ديمي مور تفوز بجائزة "أفضل ممثلة" في حفل اختيار النقاد
Lebanon 24
09-02-2025
|
13:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
فازت ديمي مور بجائزة أفضل ممثلة خلال توزيع جوائز اختيار النقاد "كريتيكس تشويس" الجمعة في لوس أنجليس، ما يعزز كونها الأوفر حظا للفوز بأوسكار أفضل ممثلة.
وفازت مور بالجائزة الّتي يمنحها نقّاد السينما عن دورها في فيلم "ذي سابستنس" The Substance، الذي نال أيضا جائزة أفضل سيناريو أصلي في "كريتيكس تشويس".
Advertisement
وفي هذا الفيلم الذي تولت إخراجه الفرنسية كورالي فارجا، تؤدي ديمي مور (62 سنة) دور نجمة هوليوودية سابقة تُدمن عقارا لتجديد الشباب.
وكانت مور قد نالت جائزة "غولدن غلوب" عن هذا الدور في كانون الثاني، وتُعدّ الأوفر حظا لنيل أوسكار أفضل ممثلة خلال احتفال توزيع هذه المكافآت السينمائية المرتقب في آذار.
وقالت مور "لقد كان سباقا مجنونا"، وتوجهت بالشكر إلى نقاد السينما لمكافأتها على أدائها في "ذي سابستنس". وأسفت لأنّ "هذا النوع من أفلام الرعب (...) نادرا ما يحظى باهتمام لناحية العمق الذي يمكن أن ينطوي عليه".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما طلبه "حزب الله" من مناصريه
Lebanon 24
هذا ما طلبه "حزب الله" من مناصريه
03:15 | 2025-02-09
09/02/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الثنائي" رفض إسماً لـ"الوزارة".. من هو؟
Lebanon 24
"الثنائي" رفض إسماً لـ"الوزارة".. من هو؟
02:15 | 2025-02-09
09/02/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نفق لـ"حزب الله" في دولة عربية.. مفاجأة عن محتوياته!
Lebanon 24
نفق لـ"حزب الله" في دولة عربية.. مفاجأة عن محتوياته!
12:00 | 2025-02-09
09/02/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
القصة الكاملة لـ"توتر الحدود" بين لبنان وسوريا.. تصعيد جديد!
Lebanon 24
القصة الكاملة لـ"توتر الحدود" بين لبنان وسوريا.. تصعيد جديد!
13:00 | 2025-02-09
09/02/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"ناعمة لكن جريئة"... نادين نجيم بإطلالة مُثيرة بفستان قصير برفقة صديقتها (فيديو)
Lebanon 24
"ناعمة لكن جريئة"... نادين نجيم بإطلالة مُثيرة بفستان قصير برفقة صديقتها (فيديو)
08:28 | 2025-02-09
09/02/2025 08:28:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
15:56 | 2025-02-09
داليدا خليل بإطلالة شفافة جريئة
10:15 | 2025-02-09
ريهام عبد الغفور في أزمة جديدة قبل رمضان
08:12 | 2025-02-09
تدهورت صحتها.. وفاة فنانة سورية شهيرة (صورة)
06:12 | 2025-02-09
ماغي بو غصن تثير الجدل بمنصات التواصل الاجتماعي بسبب هذا الفيديو شاهدوه
04:32 | 2025-02-09
"ما تشبحي".. شاب سوري يهاجم نجوى كرم والأخيرة: "ما تدخلوا الفن بالسياسة" (فيديو)
02:56 | 2025-02-09
"كتير بعاني".. ممثلة لبنانية تكشف عن مرضها المزمن (فيديو)
فيديو
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
Lebanon 24
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
14:00 | 2025-02-08
10/02/2025 04:12:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
01:00 | 2025-02-08
10/02/2025 04:12:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب جرأة أعمالها المخرجة الشهيرة أبعدت ابنتها عنها.. شاهدوا كيف بكت بحرقة (فيديو)
Lebanon 24
بسبب جرأة أعمالها المخرجة الشهيرة أبعدت ابنتها عنها.. شاهدوا كيف بكت بحرقة (فيديو)
04:54 | 2025-02-07
10/02/2025 04:12:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24