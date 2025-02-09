طليقة تامر حسني تفضح أسرارا عن حياتها.. والفنان يرد بفيديو

بعدما كشفت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، أسراراً عن حياتها، وفجّرت مفاجآت عن علاقتها بالفنان المصري تامر حسني، رد الأخير بنشر فيديو لحفله الأخير بالرياض متجاهلاً تصريحاتها بشكل تام.

وقالت طليقة صاحب "عينيا بتحبك" في لقاء تلفزيوني، "أنا كنت في سن صغيرة أوي والحب أبهرني وعماني وخسرت نفسي"، نافية إمكانية عودتها لزوجها السابق الفنان تامر حسني، رغم أن المقربين منهما يحاولون الإصلاح بينهما.

كما تحدثت بوسيل عن زواجها السابق وقالت "انعدمت ثقتي بنفسي وكنت عايشة بحالة دمار ومنومات هستيرية ومافي حياة، حياتي اتدمرت وكنت بنام ٢٠ ساعة اقعد أعيط ثلاث أيام ورا بعض وأبوي كان يقول لي عايز أشوفك يوم سعيدة".



يصلي 5 مرات باليوم

وتابعت "أنا خسرت وظلمت نفسي كثير، كنت فاهمة أن الحب لازم الست تسمع كلام جوزها في كل شي لدرجة يلغي شخصيتها، وعشت ده بسبب صغر سني وذا أخطر حب ممكن الست تخش فيه لازم تحبي نفسك أول واللي يجي يحبك زي ما أنتي ويزودك مش ينقصك".



كما أضافت "حاليا لا أفكر مطلقا في الارتباط لكني أتمنى أن أرتبط بشخص يكون على صلة قوية بربنا، مش عايزه حد يكون متدين أوي بس يكون حد يراعي ربنا فيا ويكون بيصلي 5 مرات في اليوم وأشوفه وهو بيصلي عشان دا العمود بتاع كل حاجة، ويكون بيخاف ربنا دايما وبيخاف يعمل الغلط".



تامر حسني ينشر فيديو

بدوره، تجاهل الفنان تامر حسني تصريحات طليقته الفنانة بسمة بوسيل الأخيرة حول حياتها معه، ونشر على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو من حفله الأخير الذي أحياه بالسعودية.



وظهر تامر في الفيديو وهو يقوم برقصات مختلفة أشعل بها الحفل وأظهر بها مقدرته على تقديم الاستعراض بجانب الغناء.





وكانت بسمة بوسيل قد تصدرت مواقع البحث الفترة الماضية بعد حديث تامر حسني عن محاولات عودته لطليقته والتي أكد فيها: "أن هناك أولاد حلال بيحاولوا يصلحوا الموضوع".