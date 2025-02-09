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المرأة

داليدا خليل بإطلالة شفافة جريئة

Lebanon 24
09-02-2025 | 15:56
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خطفت الفنانة داليدا خليل الأنظار على شبكات التواصل الاجتماعي، بحفلها الأخير في جمهورية الدومينيكان، باستعراضها الغنائي الضخم، وإطلالتها الجريئة فيه.

ونشرت النجمة اللبنانية مجموعة صور من من استعراضها الغنائي الراقص على أحد مسارح مدينة بونتا كانا الساحلية والتي تُعد من أبرز الوجهات السياحية بسبب ازدحامها بالمنتجعات.
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وأطلت الممثلة والمغنية الشابة بجمبسوت شفّاف باللونين اللحمي والتوشيح الأبيض، تميز بتصميم أشبه بالمشدّ في جزئه العلوي، وبنطال ضيق مع ساقين واسعتين في الجزء السفلي، مع تفصيل أشبه بالحزام ميّز بينهما، مرصع بالحبيبات البراقة البنفسجية، والتي جاءت متناسقة مع الرداء الزهري الذي وضعته داليدا على كتفيها في أوقات من الحفل، مع غطاء رأس شفاف. (لها)
 

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