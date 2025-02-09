"الأمين لا يغدر ولا يخون"... هكذا علقت أصالة بعد حذف طارق العريان أغنيتها

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بعد الجدل الكبير الذي أثير حول حذف أغنيتها "60 دقيقة حياة"، شاركت الفنانة أصالة نصري لأول مرة بتغريدة بدت كأنها رد على طليقها المخرج طارق العريان، الذي اعترف بأنه المسؤول عن سحب الأغنية من مواقع التواصل الاجتماعي.وجاءت تغريدتها متزامنة مع تهديد طليقها بحذف أغنياتها من يوتيوب، حيث كتبت: "الأمانة لا تتجزأ، والأمين لا يغدر ولا يخون ولا يكذب ولا يستغل ولا يظلم، والعكس صحيح".ورغم أنها لم تذكر العريان بالاسم، تفاعل الجمهور بشكل واسع مع تغريدتها، معبرين عن دعمهم لها.وكانت أغنية أصالة المحذوفة قد حققت أكثر من 200 مليون استماع، ما دفع العريان لإصدار بيان رسمي أوضح فيه أنه حاول التوصل إلى حلول ودية لحل الخلافات الفنية بينه وبين أصالة على مدار خمس سنوات، لكنه فشل. وأشار إلى أنه اضطر لاتخاذ إجراءات قانونية لحماية حقوقه، مؤكدًا أنه لن يتنازل عن حقوقه رغم الهجوم الذي تعرض له من جمهور أصالة. وأضاف أنه قدم إلى إدارة يوتيوب جميع الوثائق القانونية التي تثبت أحقيته في الأغنية، مما أدى إلى حذفها. (نواعم)