بدت في غاية الهدوء والسعادة... أول ظهور للأميرة صوفيا بعد ولادة طفلتها الرابعة

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تداولت الصحف العالمية صوراً عفوية للأميرة صوفيا وزوجها الأمير كارل فيليب أثناء مغادرتهما مستشفى دانديريد في ستوكهولم، حيث وثقت عدسات المصورين لحظة خروجهما مع ابنتهما حديثة الولادة، وذلك بعد أيام من ولادتها لمولودها الرابع.وبدت الأميرة صوفيا (40 عاماً) في غاية الهدوء والسعادة، وكانت ترتدي ملابساً كاجوال شتوية تناسب الطقس في السويد، حيث ارتدت سروالاً باللون الأسود بتصميم واسع عند القدمين مع كنزة بياقة عالية بلون البيج، ومعطفاً طويلاً وناعماً. وغطت شعرها بقبعة بيسبول.أما الأمير كارل فيليب، فظهر بإطلالة غير رسمية أيضاً، حيث ارتدى سروالاً أخضر اللون، وقميصاً أزرق، ومعطفاً شتوياً ووضع على شعره قبعة خضراء، وشوهد وهو يمسك بكرسي الطفلة، اللذين حرصا على أن تكون ملتفة جيداً لحمايتها من الطقس ومن الباباراتزي.وأفادت صحيفة "دايلي ميل" أنه رغم مرور أيام قليلة فقط على ولادة أميرة السويد، فهي تستعد للعودة إلى مهامها الملكية من خلال حضورها احتفالية "تي ديوم"، وهي خدمة دينية تقليدية تُقام احتفالاً بالمناسبات الملكية المهمة، مثل ولادة أفراد العائلة المالكة.ومن المقرر إقامة الحدث يوم الإثنين المقبل في الكنيسة الملكية، بحضور أفراد العائلة الملكية السويدية، بالإضافة إلى ممثلين عن البرلمان السويدي والموظفين في الديوان الملكي. كما سيتم فتح سجل تهنئة في قاعة الدولة بالقصر الملكي، حيث يمكن للمواطنين تسجيل تهانيهم للعائلة المالكة بمناسبة قدوم الأميرة الجديدة. (لها)