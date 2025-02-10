غادة عادل تَعِد جمهورها بمفاجأة في رمضان

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كشفت الفنانة غادة عادل عن سعادتها بالانضمام الى الموسم الخامس من مسلسل "المداح"، مؤكدةً أنها تَعِد جمهورها بمفاجأة في رمضان.وقالت غادة في تصريحات صحافية: "فوجئت بترشيحي لهذا الموسم من المداح، وأنا في غاية السعادة بتواصل الجمهور معي خلال أيام التصوير، حيث كان يستوقفني بعض المُشاهدين أحياناً ويناقشونني في الكثير من الأفكار التي طرحها المُسلسل بعد أن أعُلن عن تواجدي في هذا الموسم".وأشارت غادة الى أنها لم تُقدّم من قبل نوعية الأعمال التي تُناقش الغيبيات، وهذا أحد الأسباب التي شجّعتها على خوض التجربة، بالإضافة الى رغبتها بالمُساهمة في رفع درجة الوعي لدى المُشاهدين، وأيضاً استمتاعها بمُتابعة الأعمال الفنية التي تحمل قدراً من الإثارة والتشويق.واختتمت غادة عادل حديثها بالقول: "أقدّم خلال الأحداث شخصيات عدة ستكون مُفاجأة للجمهور"، وعبّرت عن سعادتها بزيارة أماكن متنوعة في مصر، ومنها مُدن لم تزُرها من قبل مثل قنا ومرسى علم وغيرهما، مؤكدةً أن هذا يُحسب لمُخرج المُسلسل أحمد سمير فرج الذي أتاح الفرصة لإعادة اكتشاف الأماكن المميزة في مصر من خلال تسليط الضوء عليها. (لها)