13
o
بيروت
14
o
طرابلس
13
o
صور
14
o
جبيل
12
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
1
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
غادة عادل تَعِد جمهورها بمفاجأة في رمضان
Lebanon 24
10-02-2025
|
09:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الفنانة غادة عادل عن سعادتها بالانضمام الى الموسم الخامس من مسلسل "المداح"، مؤكدةً أنها تَعِد جمهورها بمفاجأة في رمضان.
وقالت غادة في تصريحات صحافية: "فوجئت بترشيحي لهذا الموسم من المداح، وأنا في غاية السعادة بتواصل الجمهور معي خلال أيام التصوير، حيث كان يستوقفني بعض المُشاهدين أحياناً ويناقشونني في الكثير من الأفكار التي طرحها المُسلسل بعد أن أعُلن عن تواجدي في هذا الموسم".
Advertisement
وأشارت غادة الى أنها لم تُقدّم من قبل نوعية الأعمال التي تُناقش الغيبيات، وهذا أحد الأسباب التي شجّعتها على خوض التجربة، بالإضافة الى رغبتها بالمُساهمة في رفع درجة الوعي لدى المُشاهدين، وأيضاً استمتاعها بمُتابعة الأعمال الفنية التي تحمل قدراً من الإثارة والتشويق.
واختتمت غادة عادل حديثها بالقول: "أقدّم خلال الأحداث شخصيات عدة ستكون مُفاجأة للجمهور"، وعبّرت عن سعادتها بزيارة أماكن متنوعة في مصر، ومنها مُدن لم تزُرها من قبل مثل قنا ومرسى علم وغيرهما، مؤكدةً أن هذا يُحسب لمُخرج المُسلسل أحمد سمير فرج الذي أتاح الفرصة لإعادة اكتشاف الأماكن المميزة في مصر من خلال تسليط الضوء عليها. (لها)
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد يوم واحد من وفاتها... زوج الفنانة الشابة ينعى إبنهما: "لحقها وتركني لوحدي"
Lebanon 24
بعد يوم واحد من وفاتها... زوج الفنانة الشابة ينعى إبنهما: "لحقها وتركني لوحدي"
08:00 | 2025-02-10
10/02/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نفق لـ"حزب الله" في دولة عربية.. مفاجأة عن محتوياته!
Lebanon 24
نفق لـ"حزب الله" في دولة عربية.. مفاجأة عن محتوياته!
12:00 | 2025-02-09
09/02/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
القصة الكاملة لـ"توتر الحدود" بين لبنان وسوريا.. تصعيد جديد!
Lebanon 24
القصة الكاملة لـ"توتر الحدود" بين لبنان وسوريا.. تصعيد جديد!
13:00 | 2025-02-09
09/02/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا يؤثر أحمد الشرع على "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
Lebanon 24
هكذا يؤثر أحمد الشرع على "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
14:00 | 2025-02-09
09/02/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يُوثّق "حادثة الحمرا"... هكذا قتل صرافٌ لصين حاولا سرقة محله
Lebanon 24
فيديو يُوثّق "حادثة الحمرا"... هكذا قتل صرافٌ لصين حاولا سرقة محله
05:34 | 2025-02-10
10/02/2025 05:34:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
07:00 | 2025-02-10
ياسمين عبد العزيز تهدّد باللجوء الى القضاء
04:23 | 2025-02-10
أناقة عصرية بتوقيع إيلي صعب... هذه تفاصيل اطلالة السيدة الاولى نعمت عون (صور)
02:46 | 2025-02-10
الجزائر تمدد إجازة الأمومة.. خطوة إيجابية لكنها غير مكتملة
02:31 | 2025-02-10
بدت في غاية الهدوء والسعادة... أول ظهور للأميرة صوفيا بعد ولادة طفلتها الرابعة
23:44 | 2025-02-09
"الأمين لا يغدر ولا يخون"... هكذا علقت أصالة بعد حذف طارق العريان أغنيتها
23:00 | 2025-02-09
طليقة تامر حسني تفضح أسرارا عن حياتها.. والفنان يرد بفيديو
فيديو
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
Lebanon 24
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
14:00 | 2025-02-08
10/02/2025 18:02:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
01:00 | 2025-02-08
10/02/2025 18:02:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب جرأة أعمالها المخرجة الشهيرة أبعدت ابنتها عنها.. شاهدوا كيف بكت بحرقة (فيديو)
Lebanon 24
بسبب جرأة أعمالها المخرجة الشهيرة أبعدت ابنتها عنها.. شاهدوا كيف بكت بحرقة (فيديو)
04:54 | 2025-02-07
10/02/2025 18:02:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24