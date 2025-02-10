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المرأة
ممثلة تعرض الزواج على زميلها.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
10-02-2025
|
13:02
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تم طرح البرومو التشويقي لمسلسل "قلبي ومفتاحه" الذي يقوم ببطولته الممثلة مي عز الدين والممثل آسر ياسين، والمقرر عرضه خلال المارثون الرمضاني المقبل 2025.
أزاحت قناة "ONE" الستار عن البرومو الدعائي لمسلسل "قلبي ومفتاحه" المقرر عرضه في شهر رمضان الفضيل؛ وظهر خلاله الفنان آسر ياسين" بدور سائق أو كابتن في إحدى شركات النقل، يُدعى محمد عزت، وتعرض عليه مي عز الدين الزواج، والذي يرد عليها بالموافقة.
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وتظهر مي عز الدين، في دَور "ميار" مطلّقة 3 مرات من زوجها "سعد"، وتلتقي بـ"عزت" الذي يعمل سائقاً على إحدى سيارات الأجرة، والذي يشعر بجاذبية شديدة ناحيتها، وتشهد علاقتهما تطوراً كبيراً على مدار الأحداث.
وخلال الأحداث، تشعر "ميار" بقلق من تصرفات طليقها "سعد"، وخوفها من قيامه بالاعتداء عليها أو أن يأخذ ابنهما منها، وفي المقابل تلجأ مي عز الدين إلى حيلة لقطع كلّ السبل أمام طليقها؛ لتُفاجئ "عزت" بطلبها الزواج منه. (سيدتي)
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