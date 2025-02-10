Advertisement

المرأة

ممثلة تعرض الزواج على زميلها.. ما القصة؟ (فيديو)

Lebanon 24
10-02-2025 | 13:02
A-
A+
Doc-P-1318556-638748145766331109.jpg
Doc-P-1318556-638748145766331109.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تم طرح البرومو التشويقي لمسلسل "قلبي ومفتاحه" الذي يقوم ببطولته الممثلة مي عز الدين والممثل آسر ياسين، والمقرر عرضه خلال المارثون الرمضاني المقبل 2025.

أزاحت قناة "ONE" الستار عن البرومو الدعائي لمسلسل "قلبي ومفتاحه" المقرر عرضه في شهر رمضان الفضيل؛ وظهر خلاله الفنان آسر ياسين" بدور سائق أو كابتن في إحدى شركات النقل، يُدعى محمد عزت، وتعرض عليه مي عز الدين الزواج، والذي يرد عليها بالموافقة.
Advertisement
وتظهر مي عز الدين، في دَور "ميار" مطلّقة 3 مرات من زوجها "سعد"، وتلتقي بـ"عزت" الذي يعمل سائقاً على إحدى سيارات الأجرة، والذي يشعر بجاذبية شديدة ناحيتها، وتشهد علاقتهما تطوراً كبيراً على مدار الأحداث.

وخلال الأحداث، تشعر "ميار" بقلق من تصرفات طليقها "سعد"، وخوفها من قيامه بالاعتداء عليها أو أن يأخذ ابنهما منها، وفي المقابل تلجأ مي عز الدين إلى حيلة لقطع كلّ السبل أمام طليقها؛ لتُفاجئ "عزت" بطلبها الزواج منه. (سيدتي) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:46 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
15:42 | 2025-02-10
14:33 | 2025-02-10
12:20 | 2025-02-10
09:30 | 2025-02-10
07:00 | 2025-02-10
04:23 | 2025-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24