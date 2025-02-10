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المرأة

بفستان أبيض مكشوف.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة (فيديو)

Lebanon 24
10-02-2025 | 15:42
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أطلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في حفل غنائي مميز في بونتا كانا بجمهورية الدومينيكان، حيث جذب الأنظار بإطلالتها البيضاء التي تعكس الأنوثة بامتياز، من تصميم المصمم اللبناني نيكولا جبران.

ظهرت وهبي في الصور بفستان أبيض مكشوف الصدر مع أكمام طويلة، واعتمدت تسريحة شعر ناعمة مكملّة لمظهرها الجذاب، فيما تميز مكياجها بالإطلالة الجذابة التي أضافت لمسة ساحرة.

كما نشرت وهبي مقطع فيديو استعرضت فيه كواليس تحضيراتها للحفل، وعلّقت عليه: "طاقتكم كانت مذهلة، وشعرت بالحب منكم جميعًا!".


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