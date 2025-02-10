"طول عمرك نجمة".. ممثلة سورية شهيرة بإطلالة ساحرة والجمهور يغازلها (صور)

شاركت الممثلة السورية نسرين طافش صورًا جديدة لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي من أحدث ظهور لها.

وظهرت طافش وهي ترتدي فستانًا أسود ضيقًا وطويلًا يبرز جمال قوامها.

ونشرت نسرين الصور عبر حسابها على إنستغرام وعلقت قائلة: "البساطة هي التطور النهائي".

وتنوعت تعليقات الجمهور بين الإعجاب بها، حيث كتب البعض: "طول عمرك نجمة"، "جمالك يا نسرينو"، "مفيش كلام يوصف جمالك"، "أناقة وجمال ورقي"، "ما شاء الله"، "ملكة جمال"، "الحلوة نسرين".

يُذكر أن نسرين طافش تشارك في مسلسل "بدون مقابل"، الذي يشارك في بطولته الفنان هاني رمزي وعدد من الفنانين، إلا أن الجهة المنتجة لم تحدد بعد موعد عرض العمل.





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A post shared by Nesreen Tafesh (@nesreentafesh)