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المرأة

وضعت مولودها الأول.. النجمة التركية الشهيرة تنشر صور ابنها وهذا اسمه

Lebanon 24
11-02-2025 | 02:15
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نشرت الممثلة التركية ميليسا باموك صوراً عفوية لمولودها الول من دون الكشف عن ملامحه، وسط تفاعل كبير من محبيها.

وكانت ميليسا قد أعلنت نهاية الشهر الماضي عن استقبال مولودها، وحرصت الآن على نشر صور له، فأظهرت في إحداها يده الصغيرة وجزءاً من فمه، وفي صورة أخرى أظهرت قدميه الممدودتين وهو ينام على بطنه، في حركة طفولية رائعة، وأرفقت الصورة بقلب أحمر، للتعبير عن سعادتها بطفلها.
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وحرصت النجمة التركية من خلال نشر صورة طفلها على تحديد تاريخ ميلاده، في 29-1-2025، واختارت له اسم ميلان، من زوجها يوسف يازجي.
 
 
 
 
 
 
وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور والاسم اللطيف الذي اختارته باموك لطفلها، ونالت الصور إعجاب الآلاف من محبيها الذين تمنّوا لها ولطفلها السعادة والصحة وأن تعود إلى نشاطها الفني في أقرب وقت.

يُذكر أن ميليسا باموك ابتعدت في الفترة الأخيرة عن الساحة الفنية بسبب انشغالها بزواجها وحملها، لكنها كانت دائماً تتفاعل على السوشيال ميديا من خلال نشر صورها خلال فترة الحمل والتواصل مع جمهورها.(لها)

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