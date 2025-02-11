"تعرضت للسحر".. إعلامية تكشف أسباب انفصالها عن زوجها!

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تصدر اسم الإعلامية المصرية أسماء إبراهيم مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها كضيفة في برنامج "منا وفينا".خلال اللقاء، فتحت أسماء قلبها لأول مرة وتحدثت عن تفاصيل حياتها الشخصية، حيث كشفت أنها تعرضت للسحر في فترة من حياتها، موضحة أنها اكتشفت ذلك أثناء تنظيف منزلها. وقالت: "لقيت معمولي في بيتي، واكتشفته أثناء تنظيف منزلي، وجدت زجاجة بها كلمات غريبة واسمي، كانت فترة طلاقي وكان ذهني دائمًا مشتت".كما أكدت أسماء أنها لم تذهب إلى أحد الشيوخ لمعرفة الشخص المسؤول عن السحر، مشيرة إلى أنها فضلت ترك الأمور بيد الله.وفيما يتعلق بالانتقادات حول فارق السن بينها وبين زوجها، ردت أسماء بأنها لا تأبه بهذه التعليقات، مضيفة أن الكثير من المنتقدين يتمنون لو كانوا في مكانها.وتحدثت الإعلامية أيضًا عن علاقتها بزوجها، مشيرة إلى أنها تزوجته بعد قصة حب كبيرة، رغم انفصالهما لفترة عامين ونصف بسبب تدخل أحد الأقارب، إلا أن الأمور تحسنت وتصالحا بعد ذلك. حيث ذهب إليها طليقها مع المأذون أثناء إجازتها في الساحل الشمالي، وسافرا بعدها مع أولادهما إلى دبي وأقاموا احتفالًا بسيطًا.وفي نهاية اللقاء، أعلنت أسماء إبراهيم عن بدء تصوير الموسم الجديد من برنامجها "حبر سري"، الذي سيعرض في رمضان 2025، ومن المتوقع أن تستضيف عددًا من نجوم ومشاهير الوطن العربي. (ارم نيوز)