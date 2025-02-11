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فنون ومشاهير
توقعت وفاتها وأوصت بطفلتها.. هذه آخر محادثة للفنانة السورية إنجي مراد!
Lebanon 24
11-02-2025
|
12:22
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أثارت محادثة مؤثرة بين الفنانة السورية الراحلة إنجي مراد ووالدتها مشاعر حزن واسعة في الأوساط الفنية والجماهيرية. المحادثة التي جرت على تطبيق "واتس أب" في الأيام الأخيرة من حياة الفنانة قبل وفاتها يوم الأحد الماضي، كشفت عن معاناتها من تدهور حالتها الصحية وقلقها العميق على مصير طفلتها الوحيدة، "بيبا".
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إنجي مراد، التي كانت تتعرض لتدهور في صحتها بسبب إصابتها بأمراض رئوية خطيرة، تحدثت مع والدتها عن حالتها الصحية الصعبة، مشيرة إلى تضرر رئتيها بشكل كبير ومعاناتها من تسارع في دقات القلب ووجود جلطات في الصدر. كما أشارت إلى أنها توقعت الوفاة نتيجة لهذه الأعراض، قبل أن تطلب من والدتها العناية بابنتها "بيبا" التي كانت في الخامسة من عمرها.
وكانت إنجي قد دخلت المستشفى قبل حوالي 40 يومًا بعد معاناتها من مرض رئوي خطير أدى إلى تفاقم حالتها، مما تسبب في دخولها في غيبوبة. وفي تطور مأساوي، توفيت إنجي بعد ساعات من ولادتها لطفلها في الشهر السابع من الحمل، الذي توفي بدوره بعد فترة قصيرة من ولادته.
وتزامن مع هذه المعاناة نشر الفنانة الراحلة عبر حسابها على "إنستغرام" رسالة مؤثرة إلى ابنتها، ما أثار موجة واسعة من التعاطف بين جمهورها. كانت إنجي قد طلبت من جمهورها الدعاء لها بالشفاء، وأظهرت خلال فترة مرضها قوة وعزيمة رغم معاناتها الكبيرة.
إنجي مراد كانت قد قدمت العديد من الأدوار المميزة في الدراما السورية، وبرزت في مسلسلات مثل "ببساطة"، "الحرملك"، "أهل الوفا"، و"عطر الشام"، تاركة بصمة واضحة في مجال الفن السوري.
رحيل إنجي مراد شكل صدمة لجمهورها، وترك خلفه ألمًا كبيرًا على فقدان فنانة شابة كانت في بداية مشوارها الفني، وتظل ذاكرتها حية في قلوب محبيها. (ارم نيوز)
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