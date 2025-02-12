14
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
10
o
بعلبك
-2
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
"أنا بدخن cigar".. نوال الزغبي تردّ على الجدل حول تدخينها
Lebanon 24
12-02-2025
|
00:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
جدل واسع أثاره فيديو لـ نوال الزغبي انتشر لها على السوشيال ميديا وهي تدخن داخل أحد الكرافانات.
وفي التفاصيل تعرّضت نوال لبعض الانتقادات على تصرفها وانقسم الجمهور إلى فريقين: فريق طالبها بالتوقف عن التدخين حفاظًا على صحتها، فيما دافع عنها آخرون معتبرين أن ما تفعله يندرج ضمن نطاق حياتها الشخصية، وأن من قام بتصويرها انتهك خصوصيتها.
Advertisement
ووسط هذا الجدل، قامت إحدى المتابعات بنشر صورة لنوال وعلّقت عليها قائلة: "قاعدة تشتغل على ألبومها الجديد، لكن لا يتركونها وشأنها.. بسبب تصريح بسيط أصبحت ترند، والآن بسبب فيديو تدخينها أيضًا ترند.. وكأنهم أمسكوا عليها فضيحة! في النهاية، سيجار so what؟ تبقى نوال الزغبي شامخة".
هذا التعليق لاقى تفاعلًا كبيرًا بين الجمهور، وأعاد أحد المتابعين نشره قائلًا: "90% من الفنانين يدخنون، فلماذا التركيز فقط على نوال بسبب سيجارة؟!"، وهو ما دفع نوال إلى إعادة نشر التغريدة على حسابها الرسمي، مؤكدة: "أنا بدخن cigar".
من جهة أخرى، علّق أحد المتابعين على تغريدة نوال محذرًا من أضرار تدخين السيجار، حيث كتب: "ما لازم تبرري، هذه حرية شخصية.. لكن بتمنى تنتبهي لصحتك لأن السيجار يحتوي على نيكوتين بنسبة أعلى من السجائر العادية". (ET بالعربي)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إجتماع سريّ للإطاحة بالشرع وحكومته.. من ضمّ وكيف تمّ التخطيط للعمليّة؟
Lebanon 24
إجتماع سريّ للإطاحة بالشرع وحكومته.. من ضمّ وكيف تمّ التخطيط للعمليّة؟
11:00 | 2025-02-11
11/02/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هو إبن شقيقة أحد النواب... مقتل شاب لبنانيّ في سوريا بعد خطفه
Lebanon 24
هو إبن شقيقة أحد النواب... مقتل شاب لبنانيّ في سوريا بعد خطفه
06:29 | 2025-02-11
11/02/2025 06:29:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"سؤال محرج": هل تحبّ ماريتا الحلاني زوجها أكثر من والدها الفنان عاصي؟ شاهدوا ما قالته
Lebanon 24
"سؤال محرج": هل تحبّ ماريتا الحلاني زوجها أكثر من والدها الفنان عاصي؟ شاهدوا ما قالته
11:10 | 2025-02-11
11/02/2025 11:10:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الوزير الجديد "ممتعض" و "أخذ على خاطرو"!
Lebanon 24
الوزير الجديد "ممتعض" و "أخذ على خاطرو"!
13:45 | 2025-02-11
11/02/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن رفع الحد الأدنى للأجور.. هذا ما كشفه "وزير العمل"
Lebanon 24
عن رفع الحد الأدنى للأجور.. هذا ما كشفه "وزير العمل"
12:39 | 2025-02-11
11/02/2025 12:39:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
02:09 | 2025-02-12
"راحت تسب فيه بالمقابلة"... أحمد السالم يهاجم بسمة بوسيل بعد تصريحاتها عن تامر حسني
23:00 | 2025-02-11
فنانة شهيرة تنهار على الهواء.. ما الذي حدث معها؟
16:00 | 2025-02-11
"حطتلي زرافة".. ترند "هش هش" يصل رزان جمّال وديمة قندلفت (فيديو)
14:00 | 2025-02-11
"تعرضت للسحر".. إعلامية تكشف أسباب انفصالها عن زوجها!
12:22 | 2025-02-11
توقعت وفاتها وأوصت بطفلتها.. هذه آخر محادثة للفنانة السورية إنجي مراد!
11:10 | 2025-02-11
"سؤال محرج": هل تحبّ ماريتا الحلاني زوجها أكثر من والدها الفنان عاصي؟ شاهدوا ما قالته
فيديو
لعشاق لعبة "Delta Force".. إليكم هذا الخبر (فيديو)
Lebanon 24
لعشاق لعبة "Delta Force".. إليكم هذا الخبر (فيديو)
14:00 | 2025-02-10
12/02/2025 11:47:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
Lebanon 24
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
14:00 | 2025-02-08
12/02/2025 11:47:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
01:00 | 2025-02-08
12/02/2025 11:47:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24