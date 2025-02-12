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المرأة

"أنا بدخن cigar".. نوال الزغبي تردّ على الجدل حول تدخينها

Lebanon 24
12-02-2025 | 00:20
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جدل واسع أثاره فيديو لـ نوال الزغبي انتشر لها على السوشيال ميديا وهي تدخن  داخل أحد الكرافانات.

وفي التفاصيل تعرّضت نوال لبعض الانتقادات على تصرفها وانقسم الجمهور إلى فريقين:  فريق طالبها بالتوقف عن التدخين حفاظًا على صحتها، فيما دافع عنها آخرون معتبرين أن ما تفعله يندرج ضمن نطاق حياتها الشخصية، وأن من قام بتصويرها انتهك خصوصيتها. 
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ووسط هذا الجدل، قامت إحدى المتابعات بنشر صورة لنوال وعلّقت عليها قائلة: "قاعدة تشتغل على ألبومها الجديد، لكن لا يتركونها وشأنها.. بسبب تصريح بسيط أصبحت ترند، والآن بسبب فيديو تدخينها أيضًا ترند.. وكأنهم أمسكوا عليها فضيحة! في النهاية، سيجار so what؟ تبقى نوال الزغبي شامخة".

هذا التعليق لاقى تفاعلًا كبيرًا بين الجمهور، وأعاد أحد المتابعين نشره قائلًا: "90% من الفنانين يدخنون، فلماذا التركيز فقط على نوال بسبب سيجارة؟!"، وهو ما دفع نوال إلى إعادة نشر التغريدة على حسابها الرسمي، مؤكدة: "أنا بدخن cigar".


من جهة أخرى، علّق أحد المتابعين على تغريدة نوال محذرًا من أضرار تدخين السيجار، حيث كتب: "ما لازم تبرري، هذه حرية شخصية.. لكن بتمنى تنتبهي لصحتك لأن السيجار يحتوي على نيكوتين بنسبة أعلى من السجائر العادية".  (ET بالعربي)
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