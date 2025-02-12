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المرأة
"راحت تسب فيه بالمقابلة"... أحمد السالم يهاجم بسمة بوسيل بعد تصريحاتها عن تامر حسني
Lebanon 24
12-02-2025
|
02:09
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ن أحمد السالم هجوماً حاد على بسمة بوسيل بعد تصريحات الأخيرة عن علاقتها بالفنان المصري قبل الانفصال، وأثار مشهور منصات التواصل الاجتماعي الكويتي الجدل بحديثه.
وقال أحمد السالم في مقطع فيديو نشره ينتقد فيه تصريحات بسمة بوسيل عن تامر حسني: "مين كان يعرفها لو مو تامر؟ بنى وضبط حياتها، وراحت تسب فيه بالمقابلة وتلاقيه مو مقصر بس طقها انفولو".
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تباينت الآراء حول تعليق أحمد السالم على بسمة بوسيل فبينهم من أيده معتبرين أن الفنانة المغربية أخطأت عندما هاجمت والد أبنائها، فيما هاجمه آخرون معتبرين أن مشاهير منصات التواصل الاجتماعي حياتهم أكثر علناً ووصفوها بـ"مشاع"، وأنه من غير المنطقي أن يهاجموا أي شخص بسبب تصريحاته، بحسب التعليقات.
وجاء في التعليقات على هجوم أحمد السالم: "أنتم حياتكم كلها مشاع، الحين طالع تنتقد الست لمجرد إنها عبرت عن نفسها!". "ما بفهم كيف ممكن مشهور يرد على مشهور تاني ما تكلم عنه، الموضوع هنا مو تريند الموضوع أخلاقي، إذا عندك أخلاق ما تستخدم هموم الناس لتصير تريند". (ليالينا)
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