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المرأة
"سيكون من الصعب العودة".. هل تودّع سيلينا غوميز الغناء نهائيًا؟
Lebanon 24
12-02-2025
|
05:57
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كشفت سيلينا غوميز عن تحول كبير في مسيرتها الفنية بعد تجربتها في فيلم "إميليا بيريز"، مؤكدة أنها باتت أكثر حماسة للتركيز على التمثيل. وخلال جلسة حوارية في مهرجان سانتا باربرا السينمائي، قالت غوميز (32 عامًا): "سيكون من الصعب جدًا العودة إلى الموسيقى بعد هذه التجربة."
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وشارك في الفيلم، الذي أخرجه جاك أوديار، كل من زوي سالدانا وكارلا صوفيا غاسكون، وحصد نجاحًا باهرًا مع 13 ترشيحًا للأوسكار. كما نالت سالدانا جوائز مرموقة، بينها الغولدن غلوب.
وأعربت غوميز عن امتنانها للثقة التي منحها لها المخرج، مؤكدة أن التجربة كانت "علاجية للغاية". ورغم أنها أطلقت أغنية "Love On" مؤخرًا، إلا أن اهتمامها منصبّ حاليًا على عالم السينما.
كما كشفت أنها لم تتمكن من مشاهدة الفيلم مع عائلتها بسبب التوتر، قائلة: "جديّ يشغلانه في الخلفية من وقت لآخر."
وتنتظر غوميز حاليًا نتائج ترشيحها مع طاقم الفيلم لجائزة الأداء المتميز ضمن جوائز SAG، والتي سيتم بثها عبر نتفليكس في 23 شباط. (et)
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