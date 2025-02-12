"سيكون من الصعب العودة".. هل تودّع سيلينا غوميز الغناء نهائيًا؟

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وشارك في الفيلم، الذي أخرجه جاك أوديار، كل من زوي سالدانا وكارلا صوفيا غاسكون، وحصد نجاحًا باهرًا مع 13 ترشيحًا للأوسكار. كما نالت سالدانا جوائز مرموقة، بينها الغولدن غلوب.وأعربت غوميز عن امتنانها للثقة التي منحها لها المخرج، مؤكدة أن التجربة كانت "علاجية للغاية". ورغم أنها أطلقت أغنية "Love On" مؤخرًا، إلا أن اهتمامها منصبّ حاليًا على عالم السينما.كما كشفت أنها لم تتمكن من مشاهدة الفيلم مع عائلتها بسبب التوتر، قائلة: "جديّ يشغلانه في الخلفية من وقت لآخر."وتنتظر غوميز حاليًا نتائج ترشيحها مع طاقم الفيلم لجائزة الأداء المتميز ضمن جوائز SAG، والتي سيتم بثها عبر نتفليكس في 23 شباط. (et)