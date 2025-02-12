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المرأة

بعد خروجها من السجن.. مفاجأة غير متوقعة من دنيا بطمة

Lebanon 24
12-02-2025 | 09:13
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بعد أسابيع من قرار الإفراج عن الفنانة المغربية دنيا بطمة، تستعد دور السينما المغربية لاستقبال عرض فيلمها الجديد "البوز"، ومن المقرر أن تبدأ حملات الدعاية والترويج للفيلم مباشرة بعد انتهاء شهر رمضان.
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ويبدو أن النجمة المغربية قد اختارت موعد طرح الفيلم لتعود فيه إلى الساحة الفنية بعد انتعادها لمدة عام بسبب السجن في قضية "حمزة مون بيبي"، حيث كشف مصدر من فريق إنتاج الفيلم أن العمل سيطرح رسمياً في قاعات السينما المغربية خلال شهر أيار المقبل.

وأكدت الصحف المحلية أن دنيا ستشارك في العرض الخاص للفيلم إلى جانب طاقم العمل، بالإضافة إلى حضورها أنشطة الحملة الدعائية، في أول ظهور فني لها بعد انتهاء فترة عقوبتها.

ويعد فيلم "البوز" أول تجربة تمثيلية لدنيا بطمة وقد تم تأجيل عرضه لعدة مرات بسبب الأحكام القضائية التي طالت بطلته. (سيدتي)
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