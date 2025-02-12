بمنشور لافت.. عارضة الأزياء العالمية ذات الأصول الفلسطينية تدعم غزة بهذه الطريقة (صورة)

لطالما اشتهرت عارضة الأزياء العالمية ذات الأصول الفلسطينية، بيلا حديد، بدعمها المستمر للقضية الفلسطينية. وفي خطوة جديدة، شاركت بيلا مؤخرًا منشورًا مؤثرًا عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، حيث تحدثت عن جذورها.

تضمن المنشور صورة لبطيخة مرسومة على اليد، والتي تعتبر رمزًا قويًا للتعبير عن دعم الفلسطينيين. الألوان الأحمر، الأسود، الأبيض، والأخضر التي ظهرت في الصورة ليست مجرد ألوان البطيخ، بل هي أيضًا ألوان العلم الفلسطيني.

وأرفقت بيلا حديد المنشور برسالة مؤثرة باللغة الإنجليزية جاء فيها:"لقد كانت وستظل كذلك. إن الجذور في الأرض، والجذور في دمنا، وجذور قلوبنا، وجذور الثقافة الفلسطينية، وسلالات الدم، والتاريخ، هذه جذور عميقة. جذور لا يمكن لأحد أن ينتزعها أبدًا، بغض النظر عن القوة، أو المال، أو الشخص".

وأضافت بيلا حديد: "القلب. القوة. إن عمق المعرفة الحقيقية التي يمتلكها الشعب الفلسطيني سوف تزدهر إلى الأبد. ولن ننسى أبدًا. إن شعبي المتضرر حاليًا من هذا الرعب، في غزة والضفة الغربية، يستحق التمتع بحقوق الإنسان الأساسية يستحق البقاء على اتصال بالأرض التي عاش عليها أسلافه وأسسوا فيها عائلاتهم ومجتمعاتهم لمئات السنوات. لا ينبغي له أن يعيش في خوف أو إذلال أو تحت الاحتلال".وختمت بيلا حديد رسالتها بعبارة مفادها: "ستظل فلسطين ملكًا للفلسطينيين دائمًا".