لأوّل مرة منذ سبع سنوات... النجمة العالمية شاكيرا تطلق جولتها العالمية في هذه الدولة

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أشعلت الفنانة الكولومبية الأجواء بأسلوبها الفني المتنوع في ملعب نيلسون تشافيز الأولمبي، الذي يتسع لحوالي 46 ألف شخص. وقدمت مجموعة من أشهر أغانيها بالإضافة إلى أعمال من ألبومها الجديد، الذي يعد الألبوم الثاني عشر في مسيرتها.كما أدت شاكيرا أغنيتها الشهيرة "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53"، التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وترتبط بانفصالها عن لاعب كرة القدم الإسباني السابق جيرار بيكيه في حزيران 2022.توجهت شاكيرا إلى جمهورها قائلةً: "الموسيقى تشفي"، ودعتهم إلى التحلي بروح "المقاومة". وأضافت: "من الجيد والرائع أن تحب شخصًا آخر، ولكن من الأفضل أن تحب نفسك".تعد هذه الجولة هي الأولى لشاكيرا منذ عام 2018، بعد أن انطلقت شهرتها عالميًا بأغنيتها "وينيفر ويور" في عام 2001.كما أدت شاكيرا أغانيها الشهيرة مثل "هيبس دونت لاي" و"واكا واكا"، التي كانت نشيد كأس العالم لكرة القدم 2010 في جنوب إفريقيا.وخلال هذه الجولة التي ستستمر حتى نهاية حزيران، من المقرر أن تقدم شاكيرا حوالي 50 حفلة في أميركا اللاتينية، تليها حفلات في الولايات المتحدة وكندا.