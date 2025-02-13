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المرأة
قيمته 3 آلاف دولار.. كاردي بي تلوم ترامب على تضرر حذائها
Lebanon 24
13-02-2025
|
02:14
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لامت كاردي بي الرئيس الأميركي دونالد ترامب على بعض التآكل الشديد في الكعب العالي الذي انتعلته في حفل "السوبر بول"، معلنةً أنها تريد عودة عمها المبعد إلى البلاد كنوع من التعويض.
وقالت مغنية الراب "إن حضور ترامب في "السوبر بول 50" في نيو أورليانز خلق حالة أمنية مشددة للغاية، ما أجبرها على المشي لمسافة طويلة بحذائها ذي الكعب العالي من "كريستيان لوبوتان" بقيمة 3000 دولار.
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وأشارت إلى أن ترامب وفريق الخدمة السرية التابع له تسببوا في قطع خدمة النقل المجانية لعربة الغولف لكبار الشخصيات في وقت مبكر، لذلك كان عليها أن تسير لمسافة أطول مما توقعت، وتعرضت أحذيتها ذات الكعب العالي والنعل الأحمر للضرر البالغ.
واستعرضت كاردي بي الضرر في فيديو نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتقدت ترامب لكونه أول رئيس يحضر "السوبر بول".
وأكّدت أن هذا الموقف جعلها تكره ترامب، لكنها أعلنت أن لديها حل لتخفيف آلامها، وتصحيح كل شيء معها، "إذا استخدم بعض الخيوط (نفوذه)" لجلب عمها الذي لم يتم ذكر اسمه من بلده الأصلي وإعادته إلى الولايات المتحدة. (لها)
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