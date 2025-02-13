Advertisement

المرأة

قيمته 3 آلاف دولار.. كاردي بي تلوم ترامب على تضرر حذائها

Lebanon 24
13-02-2025 | 02:14
A-
A+
Doc-P-1319787-638750354287194048.jpg
Doc-P-1319787-638750354287194048.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لامت كاردي بي الرئيس الأميركي دونالد ترامب على بعض التآكل الشديد في الكعب العالي الذي انتعلته في حفل "السوبر بول"، معلنةً أنها تريد عودة عمها المبعد إلى البلاد كنوع من التعويض.

وقالت مغنية الراب "إن حضور ترامب في "السوبر بول 50" في نيو أورليانز خلق حالة أمنية مشددة للغاية، ما أجبرها على المشي لمسافة طويلة بحذائها ذي الكعب العالي من "كريستيان لوبوتان" بقيمة 3000 دولار.
Advertisement

وأشارت إلى أن ترامب وفريق الخدمة السرية التابع له تسببوا في قطع خدمة النقل المجانية لعربة الغولف لكبار الشخصيات في وقت مبكر، لذلك كان عليها أن تسير لمسافة أطول مما توقعت، وتعرضت أحذيتها ذات الكعب العالي والنعل الأحمر للضرر البالغ.


واستعرضت كاردي بي الضرر في فيديو نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتقدت ترامب لكونه أول رئيس يحضر "السوبر بول".

وأكّدت أن هذا الموقف جعلها تكره ترامب، لكنها أعلنت أن لديها حل لتخفيف آلامها، وتصحيح كل شيء معها، "إذا استخدم بعض الخيوط (نفوذه)" لجلب عمها الذي لم يتم ذكر اسمه من بلده الأصلي وإعادته إلى الولايات المتحدة. (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
04:09 | 2025-02-13
23:49 | 2025-02-12
23:00 | 2025-02-12
16:18 | 2025-02-12
15:49 | 2025-02-12
14:00 | 2025-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24