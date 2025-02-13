Advertisement

المرأة

دانييلا رحمة... من تحب عابد فهد أم معتصم النهار؟

Lebanon 24
13-02-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1320055-638750699576124030.jpg
Doc-P-1320055-638750699576124030.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

تدور أحداث مسلسل "نفس" حول قصة حب معقدة بين امرأة عمياء ورجلين، حيث يتقاطع مصيرهم في دراما اجتماعية مشوقة، من كتابة إيمان السعيد وإخراج إيلي السمعان. المسلسل، الذي يعرض على "شاهد" في رمضان، يضم في بطولته عابد فهد، معتصم النهار، ودانييلا رحمة، ويكشف صراعات نفسية واجتماعية تتخلل قصة حب بين شاب فقير وامرأة من عائلة ثرية، في صراع بين العادات والتقاليد.
Advertisement

عابد فهد يلعب دور "أنسي" الرجل الذي يتحول إلى الأب الروحي للفتاة "روح" (دانييلا رحمة)، التي تفقد بصرها في سن الـ16، في حين يظهر معتصم النهار بدور "غيث"، الشاب الذي يعود للقتال من أجل حب حياته بعد أن فرقتهم الظروف. بينما تقدم دانييلا رحمة شخصية "روح" الراقصة باليه العمياء، في تحدٍ كبير لها شخصياً وفنياً.

المسلسل يناقش قضية الحب والتضحية والصراع الداخلي في مواجهة العوائق، مع تسليط الضوء على الصراع بين "أنسي" و"غيث" من أجل قلب "روح". (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:44 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:45 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2025-02-13
14:49 | 2025-02-13
14:00 | 2025-02-13
11:45 | 2025-02-13
09:02 | 2025-02-13
06:56 | 2025-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24