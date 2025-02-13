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المرأة
دانييلا رحمة... من تحب عابد فهد أم معتصم النهار؟
Lebanon 24
13-02-2025
|
16:00
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تدور أحداث مسلسل "نفس" حول قصة حب معقدة بين امرأة عمياء ورجلين، حيث يتقاطع مصيرهم في دراما اجتماعية مشوقة، من كتابة إيمان السعيد وإخراج إيلي السمعان. المسلسل، الذي يعرض على "شاهد" في رمضان، يضم في بطولته عابد فهد، معتصم النهار، ودانييلا رحمة، ويكشف صراعات نفسية واجتماعية تتخلل قصة حب بين شاب فقير وامرأة من عائلة ثرية، في صراع بين العادات والتقاليد.
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عابد فهد يلعب دور "أنسي" الرجل الذي يتحول إلى الأب الروحي للفتاة "روح" (دانييلا رحمة)، التي تفقد بصرها في سن الـ16، في حين يظهر معتصم النهار بدور "غيث"، الشاب الذي يعود للقتال من أجل حب حياته بعد أن فرقتهم الظروف. بينما تقدم دانييلا رحمة شخصية "روح" الراقصة باليه العمياء، في تحدٍ كبير لها شخصياً وفنياً.
المسلسل يناقش قضية الحب والتضحية والصراع الداخلي في مواجهة العوائق، مع تسليط الضوء على الصراع بين "أنسي" و"غيث" من أجل قلب "روح". (لها)
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