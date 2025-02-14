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منوعات
زوجها أعلن الخبر بحزن.. وفاة نجمة بعد صراع مع السرطان عن عمر ناهز 26 عامًا!
Lebanon 24
14-02-2025
|
02:42
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رحلت بيلي هاتشينز، الممرضة الشهيرة على تيك توك، عن عمر ناهز 26 عامًا بعد صراع دام عامين مع سرطان القولون والمستقيم.
وأعلن زوجها، كادن هاتشينز، عن وفاتها عبر "إنستغرام"، حيث نشر صورة لها وكتب: "لقد خاضت معركة شاقة، لكنها الآن في سلام بعيدًا عن الألم الذي عانته". وأضاف: "كان شرفًا لي أن أكون زوجك ومقدم الرعاية لك، وما زلت غير مصدق لرحيلك".
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كما شارك كادن مقطع فيديو من حفل زفافهما في عام 2023 على حساب بيلي في تيك توك، حيث كانت توثق رحلتها مع المرض وتزيد الوعي بأعراضه. وقال: "على الرغم من أننا أردناها دائمًا بجانبنا، إلا أننا نشعر بالسلام لأنها لم تعد تعاني".
كانت بيلي قد أعلنت لأول مرة عن إصابتها بالمرض في 2023، وهي في سن 24 عامًا، وأشارت إلى أنها ستبدأ العلاج الكيميائي. وفي كانون الثاني الماضي، كشفت عبر تيك توك أن حالتها تدهورت وتحتاج إلى عمليات جراحية، قبل أن يشارك زوجها تحديثًا مطمئنًا لمتابعيها.
واختتم كادن رسالته قائلًا: "روحها ستبقى مشرقة، وسنواصل مشاركة قصتها وإرثها الملهم". (ارم نيوز)
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