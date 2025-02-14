بأجواء رومانسية.. النجمة الشهيرة تحتفل بعيد الحب برفقة زوجها في دبي (صور)

في عيد الحب، إحتفلت النجمة درة زروق مع زوجها هاني سعد بالمناسبة في أجواء رومانسية، هيمن عليها اللون الأحمر في إحدى المطاعم الفخمة بالقرب من برج خليفة في دبي.



وتألقت درة باطلالة حمراء ملفتة عبارة عن فستان قصير مزين بالطامل بالترتر، ومن دون أكمام ومع فتحة واسعة عند القدم، ونسقت معه صندل أنيق باللون نفسه بتصميم الربطات الأنيقة.

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وحرصت الممثلة التونسية على استعراض باقة الورود الحمراء التي قدمها لها حبيبها الذي وصفته بأنه My valentine، ونشرت صورة معه وبدت في غاية الهدوء والأناقة بفستانها الذي يحاكي المناسية بكل معناها.(لها)









