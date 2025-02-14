بتعليق ساخر.. نادين الراسي تحتفل بعيد الحب على طريقتها الخاصة وتوجه رسالة لهؤلاء (صورة)

نشرت الممثلة اللبنانية نادين الراسي صورة بمناسبة عيد الحب عبر حسابها على إنستغرام، مرفقة برسالة هزلية توجهها إلى الرجال الذين يقيمون علاقات مع نساء على حساب زوجاتهم.

ظهرت الراسي في الصورة وهي ترتدي ملابس سوداء، بينما كانت الأجواء الرومانسية تسيطر على الطاولة المحاطة باللون الأحمر والورود.

وكتبت تعليقًا ساخرًا على المنشور، قائلة:"نَخب الحَبيبات والزوجات... على أمل ألا يلتقيا أبدًا"، وأضافت: "عيد حب سعيد".