سمية الخشاب توجه رسالة مميزة

وجهت الفنانة سمية الخشاب، رسالة مميزة لجمهورها في عيد الحب، أشارت فيها الى أنهم هم الأهم والأصدق في حياتها، متمنيه لهم مزيدًا من السعادة في حياتهم.



قالت سمية الخشاب: "بقول لجمهوري كل سنة وأنتوا حبايبي كل سنة وأنتوا الحب ويارب يجعل كل أيامكم فرح وسعادة لآخر العمر". (لها)

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