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المرأة

سمية الخشاب توجه رسالة مميزة

Lebanon 24
15-02-2025 | 09:33
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وجهت الفنانة سمية الخشاب، رسالة مميزة لجمهورها في عيد الحب، أشارت فيها الى أنهم هم الأهم والأصدق في حياتها، متمنيه لهم مزيدًا من السعادة في حياتهم.

قالت سمية الخشاب: "بقول لجمهوري كل سنة وأنتوا حبايبي كل سنة وأنتوا الحب ويارب يجعل كل أيامكم فرح وسعادة لآخر العمر". (لها)
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