بعد نفيها خبر الحمل.. يوتيوبر تعلن انفصالها عن زوجها الفنان

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فاجأت "التيكتوكر" المغربية، مريم مراد الشهيرة بـ "أفلاطونة"، متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعية، بقرار وضعها طلب الطلاق من زوجها الفنان الكناوي، بدر الدين مدواني.وظهرت مريم مراد في مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع “إنستغرام”، تعلن من خلاله انفصالها عن زوجها، بدر الدين مدواني، بعد مرور حوالي سنة عن زواجهما.وبخصوص أسباب اتخاذها هذا القرار قالت "أفلاطونة": "مكاين لا خيانة لا والو غير هو الباطل لي طاح عليا أثر علينا".يشار إلى أن المؤثرة المغربية، مريم مراد نفت قبل أيام، خبر حملها بمولودها الأول من زوجها المغني الصاعد، بدر الدين مدواني. (ralia)