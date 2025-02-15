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المرأة

بدون الكشف عن جنسه.. كارمن سليمان تعلن ولادة طفلها الثاني

Lebanon 24
15-02-2025 | 15:04
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أعلن الملحن مصطفى جاد عن قدوم مولوده الجديد من زوجته المطربة كارمن سليمان، من خلال صور جمعته مع زوجته كارمن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجمعه مع نجلهما الأول زين.

وعلق مصطفى جاد زوج المطربة كارمن سليمان على منشوره بقدوم مولوده الجديد  قائلاً: "عيلتنا كبرت الحمد لله على كريم عطاءه وتمام نعمته"، دون أن يكشف عن هوية المولود أو اسمه.
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ولم توضح كارمن ما إذا كان المولود ذكراً أم أنثى، لكنها تلقت مئات التعليقات التي باركت لها ولزوجها مصطفى جاد على المولود الجديد.

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