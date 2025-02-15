بدون الكشف عن جنسه.. كارمن سليمان تعلن ولادة طفلها الثاني

أعلن الملحن مصطفى جاد عن قدوم مولوده الجديد من زوجته المطربة كارمن سليمان، من خلال صور جمعته مع زوجته كارمن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجمعه مع نجلهما الأول زين.



وعلق مصطفى جاد زوج المطربة كارمن سليمان على منشوره بقدوم مولوده الجديد قائلاً: "عيلتنا كبرت الحمد لله على كريم عطاءه وتمام نعمته"، دون أن يكشف عن هوية المولود أو اسمه.

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